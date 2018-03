Versace scoort bij nieuwe generatie met populair T-shirt

Versace is al decennialang een grote naam in de modewereld, maar echt populair was het de voorbije jaren niet meer bij jongeren. Het lijkt er echter op dat het tij aan het keren is en dat dankzij een nieuwe generatie die het Italiaanse label in de armen lijkt te sluiten. Een van de T-shirts uit hun nieuwste collectie is dan ook een van de mode-items van het moment.

In de jaren tachtig en negentig was Versace een van dé grote modehuizen. De vaak kitscherige ontwerpen met daarop het bekende logo met de Medusa gingen vlot over de toonbank. Het was een tijd waarin logo's een belangrijke rol speelden, maar dat bleef niet duren. Vandaag heeft een nieuwe generatie jongeren echter die kleding opnieuw ontdekt, is de logomania weer overal en lijkt ook Versace een tweede adem te hebben gevonden.

Dat heeft het onder meer te danken aan namen zoals Kaia Gerber, dochter van Cindy Crawford en opkomend topmodel, en andere influencers en modebloggers die te zien zijn in creaties van Versace, maar ook aan de succesvolle tv-reeks 'American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace'. Die reeks baadt in de pastelkleuren, net zoals een T-shirt van het label dat momenteel hoge toppen scheert op Instagram.

Eerbetoon

Het gaat om een lichtroze of babyblauw exemplaar met daarop in het groot Versace. Het maakt onderdeel uit van de spring/summer 2018-collectie waarmee Donatella een eerbetoon wou brengen aan haar broer Gianni, die twintig jaar geleden werd vermoord. Wil je er ook eentje te pakken krijgen, dan tel je daarvoor zo'n 280 euro neer.

Een bericht gedeeld door Shea Marie (@peaceloveshea) op 21 Feb 2018 om 5:10 (PST)

Een bericht gedeeld door Claudia Salinas (@misssalinas) op 20 Mrt 2018 om 2:26 (PDT)