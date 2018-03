Vandeput reageert geprikkeld op nieuwe beschuldigingen: “Ga me niet verdedigen tegen spoken”

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) is niet te spreken over de nieuwe beschuldigingen die vandaag worden geuit aan zijn adres. Volgens Dirk Van der Maelen (SP.A) sprak het kabinet van de minister door bepaalde vereisten te stellen al in 2015 een voorkeur uit voor de Amerikaanse F-35, maar volgens Vandeput is dat onzin: “Als meneer Van der Maelen zijn verdachtmakingen blijft uiten, dan zal hij toch ooit met bewijzen moeten komen”, klonk het in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

“Van der Maelen ziet spoken”, aldus minister van Defensie Vandeput. “Dat zogezegd ‘superbelangrijke’ document dat nu is bovengekomen, is er één zoals er destijds bij de opmaak van mijn strategische visie voor de regering tientallen zijn gepasseerd op mijn kabinet. Het enige wat telt, is wat neergeschreven staat in het document dat ik heb voorgesteld aan de regering, dat daar is goedgekeurd en in een militaire programmeringswet is gegoten en uitgevoerd. Al de rest is totaal onbelangrijk. Ik ga me hier echt niet tegen verdedigen tegen spoken.”

Uit het document van Van der Maelen blijkt wel een voorkeur voor de F-35, een toestel van de vijfde generatie met stealth-technologie en nucleaire capaciteit. Maar volgens de minister is dat document niet van tel. “Het enige wat telt, is wat ik doe met het advies dat mij gegeven wordt. Men kan mij allerlei dingen voorstellen. Als ik mij niet vergis heeft meneer Van der Maelen ook op een kabinet gewerkt: het kabinet-Claes ten tijde van Agusta. Hij weet dus hoe kabinetten werken: daar worden voorstellen gedaan. Sommige voorstellen halen het, andere voorstellen niet. Het is mijn discretie als minister om op bepaalde voorstellen verder te gaan.”

“Het klopt dat het natuurlijk moeilijk is dat men vorige week zei: ‘Vandeput heeft het niet onder controle, Vandeput heeft geen idee, Vandeput wordt gerold door zijn militairen.’ Maar als je dit document leest, zie je dat het een voorbereidende nota was die nog aan mij voorgesteld moest worden. En als je dan leest wat de uiteindelijke versie van mijn strategische visie is geworden, en je ziet op welke manier mijn marktbevraging door experts als onbevooroordeeld wordt beschouwd, dan wordt duidelijk dat niet alles wat mij ooit voorgesteld is, ook de eindmeet heeft gehaald.”

“Ik zal zelfs meer zeggen: als meneer Van der Maelen zijn verdachtmakingen blijft uiten, dan zal hij toch ooit met bewijzen moeten komen. Als hij zegt: ‘Vandeput heeft een voorkeur’, dat hij het aantoont. Als hij zegt: ‘De marktbevraging voor de vervanging van de F-16’s is gericht op één kandidaat’, dan vraag ik me af hoe het mogelijk is dat we nu in de eindronde nog altijd twee kandidaten hebben die volgens mij heel fel gemotiveerd zijn en die geloven in hun kansen. Van der Maelen ziet spoken, hij heeft geen enkel bewijs.

“En dat er meerder voorstellen gedaan worden aan de minister: ik mag maar hopen dat mijn medewerkers mij af en toe iets voorstellen. Dat de audit van Defensie uitgebreid moet worden naar mijn kabinet? Van der Maelen hoeft dat niet te vragen: die interne audit is volledig onafhankelijk in haar werking. Ik heb tegen de FIA gezegd: u bepaalt welke onderzoeken er nodig zijn, het kabinet staat volledig ter uwer beschikking.”

“Van der Maelen probeert van mij altijd het beeld op te hangen dat alles aan mij voorbij gaat. Maar geloof me: ik weet hoe belangrijk deze procedure is. En ik weet dat men het vroeger in de tijd van de socialisten anders deed. Maar ik heb van in het begin gezegd: ik wil een zuivere procedure.”