Merckx wil zijn fietsen met Limburgse eigenaar weer op hoogste niveau zien

Beringen - Eddy Merckx heeft de ambitie om met zijn fietsmerk opnieuw op het allerhoogste niveau in het profpeloton plaats te nemen. Het merk Merckx werd overgenomen door de Beringse fabrikant van Ridley – al leverancier van Lotto-Soudal – en die wil ook met de Merckx-fietsen weer bij de toppers in de koers zitten. Eddy Merckx zelf blijft testrijder.

In het huidige profpeloton rijden de renners van Sport Vlaanderen-Baloise nog op Merckx-fietsen, maar zij behoren niet tot het topniveau van de WorldTour-teams. Ze staan een niveau lager, op het zogenaamde ProContinentale echelon. Merckx nam van de eerste klasse van de koers met zijn fietsen ­afscheid, toen de samenwerking met Quick Step stopte.

Vorig jaar werd de Merckxfabriek volledig overgenomen door Joachim Aerts, CEO van de Belgian Cycling Factory in Beringen en tevens fabrikant van ­Ridley-fietsen. De nieuwe eigenaar heeft de ambitie om in 2019 met een nieuwe reeks Merckx-fietsen op de markt te komen. Tegen 2020 moet er dan echt een topfiets komen. “De ontwikkeling van een fiets duurt tussen de 24 en 30 maanden en die tijd gaan we ook nemen om met die nieuwe topper te komen. De Merckx-fiets moet, net zoals de renner destijds, opnieuw de nummer één worden. We hebben de ambitie om de Belgische Pinarello te worden, het merk dat traditie in een zeer modern jasje heeft gestoken’’, aldus Aerts. Het Italiaanse Pinarello is al jaren hofleverancier van Team Sky van Chris Froome en bouwde ook de fiets waarmee Bradley Wiggins het werelduurrecord brak.

Eddy Merckx zelf is zeer gelukkig met het feit dat de fietsen met zijn naam onderdak vonden bij een Belgische fabrikant met ervaring. “Deze bouwer heeft opnieuw aandacht voor het belangrijkste: de geometrie van de fiets. Niet het gewicht is het belangrijkste, wel de juiste verhoudingen van de fiets’’, aldus Merckx.

Tijdens zijn loopbaan stond Merckx bekend als de meest veeleisende renner van het peloton op het vlak van materiaal. De wielerkampioen, straks 72, stelt “dat hij dan wel met pensioen is, maar dat hij de nieuwe fietsen met zijn naam blijft testen”.