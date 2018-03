Weduwnaar (98) mag al drie maanden zijn eigen geld niet meer beheren: “Ik kan zelfs geen brood betalen”

Livien Janssens (98) uit Mortsel werd eind vorig jaar onder bewindvoering geplaatst na een ziekenhuisopname. Die opname was voor een longontsteking, maar er werden ook psychologische testen uitgevoerd. De man is weduwnaar en kinderloos. Sinds zijn ontslag uit het ziekenhuis op 21 december heeft hij geen geld meer, zelfs geen zakcent, omdat een arts oordeelde dat hij zijn vermogen niet meer zelf kon beheren. Twee bevriende dames schieten hem nu alles voor, terwijl Livien nog volledig bij verstand lijkt.

Livien belde zelf naar uw krant. Hij woont in een comfortabele woning met rieten dak in Mortsel. Een fier en verstandig man, die altijd hard gewerkt heeft. Eerst als boekhouder in een bedrijf met zestig ...