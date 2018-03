"Er ontbreekt de Formule 1 één essentieel ingrediënt"

Het ontbrak de openingsrace van het nieuwe F1-seizoen in Melbourne aan één ding volgens Ross Brawn: inhaalpogingen. De Brit vertelt er ook meteen bij dat het misschien wel jaren kan duren voor dat probleem opgelost is.

In een terugblik op de GP van Australië laat Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1, weten dat er goed moet worden nagedacht over de fundamentele dingen van de Formule 1.

“Denk maar eens na over hoeveel wiel aan wiel-actie we gemist hebben,” aldus Brawn tegen Reuters. “Het spijtige is ook dat we er niets kunnen aan veranderen tot we het probleem op een structurele manier kunnen aanpakken.”

“Eén van de dingen die we bekijken met de FIA en de teams is dat we voor 2021 auto’s hebben die in staat zijn om het gevecht met elkaar aan te gaan,” voegde hij daar nog aan toe.

Vanaf 2021 zal de Formule 1 een heuse facelift ondergaan op zowel technisch als commercieel vlak, de huidige overeenkomst loopt immers af op het einde van 2020.

Brawn laat weten dat de FIA en de F1 verschillende modellen bestuderen, zowel in de windtunnel als met computersimulaties.

“We moeten evolueren naar een auto die de prestaties van de huidige bolides benadert maar het tegelijkertijd toelaat om wiel aan wiel-gevechten aan te gaan,” gaat Brawn verder.

Verschillende rijders klaagden dat het zelfs met een derde DRS-zone aartsmoeilijk was om in te halen. Lewis Hamilton omschreef het nogal plastisch met de woorden: “Het was net alsof mijn beste vriend op de rand van een afgrond stond en ik kon niets doen om zijn leven te redden. Zo moeilijk is het om in te halen.”

Max Verstappen omschreef de race dan weer als “compleet waardeloos” bij ‘Motorsport’ toen hem gevraagd werd wat hij als fan zou gedaan hebben.

“Ik zou de TV afgezet hebben, het was enorm saai. Je probeert altijd je best te doen om iets te forceren want ik zat altijd binnen de DRS-limieten, maar er was niets dat ik kon doen,” aldus Verstappen.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: