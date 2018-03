Vandaag regen en rukwinden tot 80 km/u

De dag begint droog, maar al snel trekt een actieve regenzone vanaf de Franse grens het land in. We verwachten op de meeste plaatsen 8 à 10 l/m². In de loop van de namiddag gaat de regen over in buien, maar de kans op opklaringen is eerder beperkt. De maxima liggen tussen 7 en 10 graden. De wind waait meestal matig, aan de kust en in het zuiden van het land soms vrij krachtig. Vooral in het zuiden van het land kunnen bij de buien rukwinden optreden tot 70 à 80 km/u, meldt het KMI.