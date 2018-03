Netflix op vakantie: vanaf 1 april online abonnementen meenemen naar buitenland

Vanaf 1 april zullen abonnees van pakweg Netflix of Spotify hun favoriete televisieseries of muziekalbums niet meer hoeven te missen wanneer ze op reis zijn in een andere lidstaat van de Europese Unie. Dat is het gevolg van nieuwe Europese regels over de portabiliteit van online content.

Wie in eigen land online muziek of films koopt of een digitaal televisieabonnement neemt, verwacht ook op reis daarvan te kunnen genieten. Dat viel in de praktijk soms tegen omdat die rechten vaak verkocht werden op territoriale basis.

Die ergernis zou dra van de baan moeten zijn. “Vanaf 1 april hoef je je favoriete films, televisieseries, sportuitzendingen, spellen en e-boeken waarop je digitaal geabonneerd bent in je thuisland, niet meer te missen als je op reis bent in de Europese Unie”, zo luidt het persbericht dat de Europese beleidsmakers dinsdag de wereld instuurden. De regels gelden in eerste instantie voor betaaldiensten. Aanbieders van gratis inhoud kunnen deelnemen, maar zijn niet verplicht.

Ook de aanbieders zullen er volgens Europa wel bij varen. Zij kunnen hun klanten grensoverschrijdende portabiliteit aanbieden zonder dat ze licenties moeten kopen voor andere lidstaten. Het aanbod zal ook hetzelfde blijven. Een abonnee van Netflix bijvoorbeeld zal overal beschikken over de catalogus van zijn thuisland. De aanbieder kan zelf beslissen om het aanbod al dan niet uit te breiden tot dat van de tijdelijke verblijfplaats. De VRT, die met VRT NU een gratis mediaspeler aanbiedt, stapt mee in het verhaal. Wie een abonnement heeft, kan nu al buiten België naar de verschillende VRT-kanalen kijken.

De regels zijn bedoeld voor reizen, zakentrips, grensarbeiders en verblijven van enkele maanden in het buitenland, bijvoorbeeld in het kader van Erasmus-uitwisseling. Het is dus niet mogelijk om even de grens oversteken om een goedkoper abonnement te scoren. Het land van residentie is steeds de toetssteen. Het is aan de dienstverlener om de precieze voorwaarden vast te leggen en het land van residentie te verifiëren.

Na de afschaffing van de roamingtarieven vormt de grensoverschrijdende portabiliteit van online content een nieuwe stap in de verwezenlijking van de digitale eenheidsmarkt in Europa. Volgens ramingen zouden minstens 29 miljoen mensen meteen gebruik kunnen maken van grensoverschrijdende portabiliteit. Dat aantal zou tegen 2020 kunnen stijgen 72 miljoen mensen, aldus de Commissie.