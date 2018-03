Matteo Simoni speelt pornokoning Dennis Black Magic: “Ik moet nog afvallen”

De contracten zijn getekend, de opnames liggen vast: regisseur Robin Pront (32) mag zijn droomfilm Zillion, over de legendarische én beruchte megadiscotheek, maken. ­Gisteren keurde het Vlaams Audiovisueel Fonds een ­artistieke ontwikkelings­premie goed, en dus kan Pront de prent volgend jaar beginnen te draaien.

“Zillion wordt een rise and fall-verhaal van iemand die gedreven door ambitie ergens onderweg zijn ziel verliest”, vertelt Pront, die met zijn ­debuut D’Ardennen binnen- en buitenlandse lof oogstte en in 2016 zelfs werd gekozen als Belgische inzending voor de Oscars. “Wie mijn eerste film gezien heeft, weet dat ik een voorliefde heb voor de ­typische Johnny en Marina-cultuur die eind jaren 90 leefde. Ik kijk er enorm naar uit om die Zillion-vibe naar het scherm te brengen”, aldus Pront.

Drank, drugs en schandalen

De regisseur schreef het scenario samen met Kevin Meul en krijgt steun van Woestijnvis. Het verhaal is ge­baseerd op hoe discotheekeigenaar Frank Verstraeten in 1997 Zillion uitbouwde tot mythe, maar vijf jaar later ten onder ging aan drank, drugs en schandalen. Over één personage in het script vloeide al veel inkt: dat van porno­koning Dennis ‘Black Magic’ Burkas. Die zal worden vertolkt door Matteo Simoni (30). De acteur startte zijn ­research al in 2015, toen hij Burkas ging opzoeken in de cel, en sprak ook na zijn (kortstondige) vrijlating met hem af. “Ik leef al lang toe naar deze rol”, zegt Simoni. “Ik moet nu nog wat afvallen om op Dennis te lijken. Ik hoop dat Zillion mijn Runds­kop wordt: een donker personage in een donkere film. Ik heb altijd zoiets willen spelen. Ik heb veel komedie en commerciëlere films gedaan. Het is leuk eens in de arthouse­­-scene terecht te komen.”