Dikke pech voor ‘Thuis’-acteur Michiel De Meyer, die eind december ‘Steracteur Sterartiest’ won: zijn eerste single is geflopt. Het gehoopte Stan Van Samang-effect, die destijds een nummer één-hit scoorde, bleef uit. De single ‘Schouder’ haalde nooit de Ultratop 50. In de aparte Vlaamse lijst pronkte het nummer één keer in de top tien.