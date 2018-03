over concessie voor eind juni

De stad Hasselt zoekt kandidaten voor de organisatie van een foodtruckfestival eind juni op het Kapermolenplein. Inschrijven op de concessie kan nog tot 10 april. Vooraleer de kandidaat-organisatoren dan weten of ze de concessie krijgen, is het festival nog amper twee maanden verwijderd. “Ik besef dat we behoorlijk laat zijn”, zegt schepen Gerald Corthouts (CD&V).