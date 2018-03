Tweede reekshoofd Marin Cilic sneuvelt in achtste finales ATP Miami

Tweede reekshoofd Marin Cilic (ATP-3) heeft zich dinsdag niet voor de kwartfinales van het Masters 1.000-toernooi van Miami kunnen plaatsen. De 29-jarige Kroaat werd in de vierde ronde met 7-6 (7/0) en 6-3 uitgeschakeld door de Amerikaan John Isner (ATP-17).

Eerder gingen ook eerste reekshoofd Roger Federer (ATP-1) en derde reekshoofd Grigor Dimitrov (ATP-4) er voortijdig uit. Federer sneuvelde al in de tweede ronde, Dimitrov in de derde. De Duitser Alexander Zverev (ATP-5) is nu als vierde reekshoofd de hoogst geplaatste speler in het toernooi. Hij geeft dinsdagavond in de vierde ronde de Australiër Nick Kyrgios (ATP-20) partij.

Ook Indian Wells-winnaar Juan-Martin del Potro (ATP-6), vijfde reekshoofd in Florida, is er nog bij. Hij plaatste zich voor de kwartfinales via een 6-4, 6-2 zege tegen de Kroaat Flip Krajinovic (ATP-27). De Canadees Milos Raonic (ATP-25), met 6-3 en 6-4 te sterk voor de Fransman Jeremy Chardy (ATP-90), is zijn volgende tegenstander. Isner treft de Zuid-Koreaan Chung Hyeon (ATP-23), die de Portugees Joao Sousa (ATP-80) met 6-4 en 6-3 uitschakelde. .

(belga)