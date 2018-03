Eigen schuld, dikke bult: slangendief wordt talloze keren gebeten

Een “onhandige” dief wilde zijn slag slaan in een exotische dierenwinkel in Australië, maar dat ging niet helemaal van een leien dakje. De dader werd verschillende keren gebeten door drie boze slangen toen hij hen in een tas wilde steken, maar slaagde er uiteindelijk toch in om met de pythons te ontkomen. “Hij wist niet echt wat hij deed, we hebben veel duurdere exemplaren in de winkel.”

De dader brak maandag in door een raam in de deur van de winkel kapot te slaan en wilde eerst de kassa leegroven. Toen hij ontdekte dat de lade leeg was, zocht hij verwoed naar andere kostbaarheden om te ontvreemden. Hij kreeg uiteindelijk het terrarium van de pythons in de smiezen en brak hun habitat open. “Hij sloeg het glas van de tanks aan diggelen”, aldus de eigenaar van de winkel. “Midden in de nacht. De slangen moeten erg geschrokken zijn.”

De slangen waren op z’n zachtst gezegd niet erg tevreden dat hun rust werd verstoord en gingen wild tekeer. De dader had dan ook alle moeite van de wereld om de reptielen op te pikken, en werd verschillende keren gebeten door zijn ‘buit’. Volgens de eigenaar van de winkel kan hij ook niet echt op de hoogte zijn geweest van de prijzen van de slangen. “Hoewel de pythons zo’n 200 dollar per stuk kosten, hebben we veel duurdere slangen in de winkel.”

Een van de slangen die de man stal, was slechts vier weken oud en kan zichzelf nog niet voeden, waardoor de eigenaar vreest dat het kleintje de beproeving niet zal overleven. De man publiceerde de beelden van de beveiligingscamera’s op sociale media, samen met een oproep om hem te verwittigen als iemand de man herkent.