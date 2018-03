Is dit belangrijkste archeologische vondst ooit?

Australische onderzoekers dachten 150 jaar lang dat ze een meer dan twee eeuwenoude, maar lege sarcofaag in hun bezit hadden. Eind vorig jaar tilden enkele nieuwe wetenschappers het deksel van de doodskist op en ontdekten “gehavende overblijfselen van een mummie”. De halfvergane resten zijn echter goed nieuws voor de wetenschap en kunnen helpen om de oeroude mysteries van de oudheid te onthullen.

De Australische universiteit in Sydney kreeg 150 jaar een sarcofaag in het bezit waarvan ze dachten dat het ding helemaal leeg was. De fout van de toenmalige onderzoekers kwam pas na meer dan anderhalve eeuw aan het licht toen het deksel voor de eerste keer in 2500 jaar werd verwijderd en de wetenschappers tot hun verbazing ontdekten dat er een “prestigieuze” mummie in rustte. Hoewel de mummie niet meer in goede staat is, is dat goed nieuws voor de universiteit en kan het halfvergane lijk “unieke inzichten” geven.

Mummies die intact worden gevonden, worden ook gaaf gehouden, waardoor er minder wetenschappelijk voordeel uit te halen is. “Het feit dat de resten gehavend zijn, is op een vreemde manier bijna een unieke opportuniteit”, aldus Jamie Frasier, curator van het Nicholson Museum van de universiteit. “We kunnen de overblijfselen er nu uithalen, de beenderen aanraken en de ‘intieme’ vragen stellen die we altijd al wilden weten.” De wetenschappers hopen nu inzicht te krijgen in het leven 2500 jaar geleden: ziektes, levensstijl, voeding, hoe de mensen toen leefden en waarom ze stierven.

De hiëroglyfen op de sarcofaag onthullen daarenboven dat de mummificeerde vrouw niet van de minste was toen ze nog leefde. “Het was hoogstwaarschijnlijk een vrouw die Mer-Neith-it-es heette en een hogepriesteres was in 600 voor Christus. Dat was de laatste periode dat de heersers van Egypte ook in het land zelf werden geboren.” Al gaf Frasier toe dat die informatie nog niet helemaal zeker is, maar na 150 jaar kunnen researchers eindelijk aan de slag om het leven van Mer-Neith-it-es laag voor laag te onthullen.