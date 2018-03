De heraanleg van het wegdek en de fietspaden in de Reinpadstraat had eind januari klaar moeten zijn, maar intussen is het einde nog altijd niet in zicht. De straat ligt open en de woningen zijn moeilijk bereikbaar. Buurtbewoners zijn dan ook niet te spreken over de gang van zaken en krijgen in hun klacht bijval van schepen van Openbare Werken Ali Caglar (CD&V).