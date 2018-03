genk/DIEGEMWinkelketen Aldi gaat het komende anderhalf jaar zijn 450 Belgische winkels in een nieuw jasje steken. Daarmee is een investering van 350 miljoen euro gemoeid. De eerstvolgende winkel die vernieuwd wordt, is die aan de Hasseltweg in Genk. Door de uitgebreidere dienstverlening komen er ook 450 extra jobs bij.