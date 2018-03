Dames RC Oudsbergen staan op kop in derde nationale B

De dames van rugbyclub Oudsbergen staan zaterdag (15.00u) al voor hun laatste thuismatch van het seizoen. Ze beginnen aan die partij tegen Namen zelfs als fiere leiders in derde nationale B. Om de titel te kunnen vieren, moet de ploeg van voorzitter-speelster Anne Schroyen nog even wachten. Maar in afwachting maken ze van hun laatste thuismatch wel al een feestje.