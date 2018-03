Het zat er een beetje aan te komen, maar toch blijft de selectie van Sander Gille (D-85) en Joran Vliegen (D-98) voor de Davis Cup-kwartfinale (6 tot 8 april) in en tegen de Verenigde Staten een verrassing. De Limburgers hebben zich de voorbije maanden opgewerkt naar de top 100 in het dubbelspel. “Dit is de beloning voor onze harde werk en het is een droom die in vervulling gaat”, zeggen ze in koor.