Naya laat zich voor het eerst filmen

“Bosland is intussen het meest gefilmde natuurgebied in Vlaanderen”

Hechtel-EkselEen kleine drie maanden, zolang heeft het geduurd voor Naya zich op de gevoelige plaat liet vastleggen. Gisteren doken uiteindelijk de eerste bewegende beelden van de wolvin in Bosland op. Het waren mensen uit Hechtel-Eksel die het filmpje konden maken met een wildcamera en het doorspeelden aan boswachter Eddy Ulenaers. Ook het meldpunt Welkomwolf.be heeft intussen een (weliswaar erg vage) foto van Naya binnengekregen. De kans is groot dat er snel nog beelden zullen volgen. “Want in geen enkel Vlaams natuurgebied hebben zoveel mensen een camera geïnstalleerd als in Bosland.”