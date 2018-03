“Kan niet geloven dat ze de vuilniswagen niet heeft gehoord”

MEEUWEN-GRUITRODE“Zara ging altijd samen met haar oudere zus Judy te voet van de bushalte naar huis, maar omdat ze examens had mocht ze ’s middags al naar huis en wandelde ze uitzonderlijk alleen”, zucht Raf Braeken, de papa van het 13-jarige meisje dat maandag stierf onder een vuilniswagen in Meeuwen-Gruitrode. Zara Braeken, die in het tweede middelbaar van Middenschool Heilig Hart in Bree zat, wordt vrijdag in intieme kring begraven.