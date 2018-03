Voorzitter rechtbank trekt aan alarmbel

hasseltDe Limburgse rechtbank kampt met een acuut tekort aan rechters. Het probleem is zo nijpend dat voorzitter Tony Heeren regelmatig zelf moet inspringen. “We hebben recht op veertig rechters, maar in praktijk doen we het nu met 32”, zegt Heeren. “Bovendien gaan in het najaar drie collega’s met pensioen. Vacatures om hen te vervangen zijn nog niet uitgeschreven. Ik vrees dan ook dat ik tegen het nieuwe gerechtelijke jaar in september nog bijkomende kamers zal moeten schrappen.”