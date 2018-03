OEFENINTERLAND. WK-tegenstander Rode Duivels krijgt pandoering, Frankrijk wint vlot op bezoek bij Rusland

Panama, tegenstander van de Rode Duivels op het WK, kreeg een pandoering van Zwitserland, het werd 6-0. Frankrijk heeft dinsdag in een vriendschappelijke voetbalinterland op bezoek bij WK-organisator Rusland dan weer met 1-3 gewonnen. “Les Bleus” zetten zo hun rol als medefavoriet voor de Wereldbeker in de verf.

Op een openingsdoelpunt bleef het, hoewel Frankrijk duidelijk baas was, een tijdje wachten in Sint-Petersburg. Kyllian Mbappé (40.) kwam kort voor de rust met een aardige dribbel op links, en werkte daarna zelf met succes af voor de 0-1. Net na de pauze krulde Paul Pogba (49.) een vrije trap vanop zo’n 25 meter knap in doel.

Fedor Smolov (68.) kon door op het juiste moment op te duiken aan de tweede paal nog de aansluitingstreffer maken middenin de tweede helft. Met opnieuw een knappe dribbelactie, waarbij hij de zestien meter insneed vanop links en door de benen van doelman Andrey Lunev speelde, legde Mbappé (83.) met zijn tweede van de avond de 1-3 eindstand vast.

Rusland opent het WK op 14 juni tegen Saoedie-Arabië, de tegenstander van de Rode Duivels dinsdagavond in Brussel. Frankrijk zit op het WK in een op papier niet al te lastige poule met Australië, Peru en Denemarken.

Met de winst herstelde Frankrijk zich van de 2-3 nederlaag die het vorige week leed tegen Colombia. De Russen moesten vrijdag al een 0-3 nederlaag incasseren tegen Brazilië.

Malinovskyi en Oekraïne kloppen Japan op Sclessin

Oekraïne heeft het dinsdagnamiddag in een oefeninterland op Sclessin met 2-1 gehaald van Japan. Voor de Japanse doelman Eiji Kawashima was het een terugkeer in mineur naar het stadion van Standard, waar hij tussen 2012 en 2015 onder contract stond.

Eiji Kawashima (in het oranje). Foto: EPA-EFE

De Oekraïeners kwamen na 21 minuten op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Ueda. Makino (41.) kon nog voor rust gelijkmaken, maar na de pauze bezorgde Karavaev (69.) de Oost-Europeanen toch de winst.

Bij Oekraïne stond Ruslan Malinovskyi (Racing Genk) in de basis. Hij werd na een uur gewisseld. Japan liet Yuya Kubo (AA Gent) na een uur invallen. Ryota Morioka (Anderlecht) bleef op de bank.

De Japanners staan in juni op het WK tegenover Colombia (19 juni), Senegal (24 juni) en Polen (28 juni). In de achtste finales is een confrontatie met de Rode Duivels mogelijk. Oekraïne kon zich niet plaatsen voor het WK.

Panama krijgt pandoering van Zwitserland

Panama, een van de drie tegenstanders van de Rode Duivels in de eerste ronde van het WK voetbal, heeft dinsdag met 6-0 van Zwitserland verloren in een oefenpartij in Luzern. België lijkt zich niet al te veel zorgen te moeten maken over zijn Midden-Amerikaanse concurrent.

Zwitserland, dat op het WK in Rusland in een lastige groep met Brazilië, Costa Rica en Servië zit, tankte vertrouwen. De doelpunten kwamen van zes verschillende spelers. Blerim Dzemaili (22.) opende de score, en nadien zorgden Granit Xhaka (31.), Breel Embolo (33.) en Steven Zuber (39.) voor een indrukwekkende 4-0 ruststand. Na de rust breidden Mario Gavranovic (49.) en Fabian Frei (68.) nog uit tot 6-0. .