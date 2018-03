De Nederlandse veldrijder Lars van der Haar gaat trouwen, dat maakte hij bekend via Instagram. De Britse wielrenster Lucy Garner is zijn verloofde. Garner is tweevoudig werelkampioene op de weg bij de juniores. Ook van der Haar is tweevoudig wereldkampioen, als was dat wel in het veldrijden en bij de beloften. Knap wielerkoppel dus!