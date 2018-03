Tot 15 jaar cel gevorderd voor elf leden van Nigeriaans ‘voodoo’-prostitutienetwerk

In het proces tegen elf vermoedelijke leden van een Nigeriaans netwerk van mensenhandel en prostitutie dat actief was in de Schaarbeekse prostitutiewijk heeft het Brusselse parket dinsdag celstraffen van 30 maanden tot 15 jaar gevorderd.

De organisatie kenmerkte zich door haar meedogenloze aanpak van jonge Nigeriaanse prostituees en hun familie. Aan het hoofd stond volgens het parket een Nigeriaanse pooister, Esoke U., bijgenaamd “Mama Leather”, die zelfs meisjes van 14 jaar oud verplichtte zich te prostitueren.

De vrouw beschikte volgens het parket over een 25-tal vitrines of “carré’s” waar ze meisjes plaatste. Zelf was ze de eigenares van slechts enkele vitrines en de andere huurde ze van andere pandeigenaars. Dat gebeurde volgens het ‘Yemeshe’-systeem, typisch voor het Nigeriaanse prostitutiemilieu, waarbij een meisje dat geen vaste prostitutieplaats heeft, een vitrine kan huren van een contractuele prostituee om zich voor enkele uren te prostitueren achter haar vitrine. Het meisje moet dan een soort huurgeld betalen.

De meisjes, sommigen pas 14 jaar oud, werden meestal geronseld in Nigeria zelf, in de regio “Benin-City”, waar hen een mooie toekomst werd beloofd. Nadat ze een gruwelijke voodooceremonie hadden ondergaan waarbij ze zwoeren dat zij de pooister zullen gehoorzamen, werden de meisjes dan meestal in groep tot aan de kust van Libië getransporteerd door de Nigeriaanse trafikanten, om vervolgens de oversteek te maken naar Italië.

Bedreigd en mishandeld

“Mama Leather” stond zowel zelf als via handlangers in contact met ronselaars in Nigeria en met mensensmokkelaars aan de Libische kust. Eén van haar handlangers ging de meisjes ophalen in Italië en bracht ze naar België. Eenmaal hier werden de meisjes wel eerst nog even naar Frankrijk gebracht, waar ze een asielaanvraag moesten doen zodat ze voor minstens enkele maanden over verblijfsdocumenten beschikten.

In Brussel kregen de meisjes onderdak in een flat die gehuurd werd door de minnaar van “Mama Leather” en werden ze gedwongen zich te prostitueren. Op die manier moesten ze een schuld van 45.000 euro afbetalen, geld dat “Mama Leather” zogezegd uitgegeven had om hen naar België te halen. Meisjes die weigerden, werden bedreigd en mishandeld en zagen hun familie in Nigeria het doelwit worden van handlangers ter plaatse. In een aantal gevallen werden familieleden opgepakt door de Nigeriaanse politie en mishandeld, of zelfs gedood.

Het parket eiste dinsdag 15 jaar cel voor Esoke U., of “Mama Leather”, en celstraffen van 7 tot 10 jaar voor haar vier dichtste handlangers. Twee verdachten die in de prostitutiebuurt de meisjes in de gaten moesten houden, riskeren 5 jaar cel en vier uitbaters van vitrines celstraffen van 30 en 40 maanden.

De verdediging komt op 17 april aan het woord.