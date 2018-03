14 kandidaten voor 12 plaatsen: vraag naar cohousing in Limburg groter dan aanbod

Beringen -

Eind dit jaar start in de Orgelwinningstraat in Stal de bouw van een aantal huizen voor cohousing. Het gaat om een nieuwbouwproject en de twaalf deelnemers bouwen het zelf. “We zijn de enige in Limburg die dit aanbieden”, zegt coördinator Luc Verhaegen van Cohousing Limburg. “Nochtans is de vraag groter dan het aanbod.”