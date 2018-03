Italiaanse politie arresteert islamleerkracht die kinderen opriep om zich op te blazen

In het Italiaanse Foggia heeft de politie de leider van een islamcentrum opgepakt die jonge kinderen zou hebben opgeroepen om zich op te blazen. De man, die in Egypte werd geboren maar de Italiaanse nationaliteit heeft, wordt ervan beschuldigd banden te hebben met de terreurgroep Islamitische Staat (IS) en terroristische propaganda te verspreiden, zo meldt de Italiaanse politie dinsdag.

“Ik roep jullie op om de ongelovigen te bestrijden, hun hoofden met jullie zwaard af te hakken en met jullie explosievengordel op te blazen”, zou de man hebben gezegd.

De politie bevroor ook voor ongeveer 370.000 euro aan banktegoeden van de islamleerkracht. Hij bleek ook in het bezit te zijn van een grote hoeveelheid jihadistische propaganda, waaronder afbeeldingen van jongere kinderen die actief zijn als IS-strijders.

De autoriteiten hebben inmiddels de sluiting bevolen van het islamcentrum. Dat centrum kwam eerder al in opspraak nadat was gebleken dat een opgepakte buitenlandse strijder van Tsjetsjeense origine het centrum had gefrequenteerd. De terreurverdachte had in 2014 deelgenomen aan een aanval op een school in Grozny, waarbij 19 mensen het leven lieten.