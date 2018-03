Omvangrijke wietplantage ontdekt in uitgebrande loods in Alken

Alken - In de uitgebrande loods aan de Lindestraat in Alken is maandag een omvangrijke wietplantage ontdekt. Het vuur in de loods brak maandagochtend rond 4 uur uit. Het ging om een zware uitslaande brand. De teeltinstallatie in de loods telde naar schatting tweeduizend wietplanten. De lokale recherche van de politiezone kanton Borgloon is bezig met het onderzoek. Er zijn nog geen arrestaties verricht.

De brand veroorzaakte asbestgevaar door de platen op het dak. Na metingen maakte de gemeente Alken dinsdag bekend dat het risico zeer beperkt is gebleven. De regenval van dinsdag loste het probleem verder op.

“Op twee percelen zijn resten van witte asbest gevonden. Het gaat om de minst schadelijke soort. De eigenaars van de percelen zijn op de hoogte gebracht. De andere stalen uit de ruimere omgeving zijn negatief. Daar is geen asbest gevonden. Dankzij het snelle en correcte optreden van de brandweer is de verspreiding beperkt gebleven. Asbest is enkel schadelijk bij inademing van de vrijgekomen vezels, niet bij huidcontact of zelfs inslikken, bijvoorbeeld via het drinkwater, “ aldus het Alkense gemeentebestuur in een mededeling.

Er loopt nog een onderzoek naar de precieze oorzaak van de brand. Mogelijk heeft de aanwezigheid van de wietplantage er iets mee te maken, omdat de elektrische installatie meestal zelf in elkaar geknutseld is. Politie en gerecht houden ook met andere pistes rekening.