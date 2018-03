We willen af van de ‘libidoverlagende’ pil, maar wat zijn de alternatieven?

“Onderzoek wijst uit dat de pil libidoverlagend zou zijn en dat vind ik heel verontrustend. Ik ben daarom een jaar geleden met de pil gestopt”. Actrice Evelien Bosmans vertelde afgelopen week op Radio 1 dat ze de pil ruilde voor een computertje dat haar vruchtbare dagen berekent. Bosmans is niet alleen: “We zien dat het pilgebruik bij vrouwen daalt”, zegt Katrien Vermeire, beleidsmedewerker anticonceptie bij Sensoa. “Maar stoppen met de pil is één ding, de zoektocht naar een alternatief dat bij je past is ook moeilijk”.