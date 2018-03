Vlaamse hogeschool gaat flink door de bocht in nieuwsbrief: “Onze schietpartijen verlopen ordelijk”

Het was bedoeld als niet meer dan een grapje naar de studenten toe, maar die konden het allerminst smaken. Ze zouden met de school gaan lasershooten en dus dacht de opsteller van de nieuwsbrief dat het wel gepast was om een mopje te maken over schietpartijen op school.

“In tegenstelling tot op sommige andere scholen, verlopen de schietpartijen op VIVES ordelijk, veilig en vooral heel erg plezant”, zo luidt het in de nieuwsbrief van de Kortrijkse hogeschool VIVES. Het grapje schoot bij heel wat studenten in het verkeerde keelgat. Op sociale media deelden ze hun misnoegen dan ook volop.

Nieuwsbrief gaat zwaar uit de bocht, wat doe je Vives? pic.twitter.com/PGd4lyia9m — Meinert (@meinertttt) March 26, 2018

Een reactie van de hogeschool liet niet lang op zich wachten: “We vinden ook dat dit niet kan. Onze excuses voor de uitschuiver van een van onze medewerkers - dit had nooit zo verstuurd mogen worden. En zal ook niet meer gebeuren.” Niet veel later lieten ze daar nog: “ex-vivesmedewerker” op volgen. Een grapje, zo bleek later.

“Wat voor onze studenten geldt, geldt ook voor onze collega’s: je leert het vaakst uit je fouten. Daarom moet fouten maken kunnen. Maar met mate.”