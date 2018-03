Hasselt - Bij het gerechtsgebouw in Hasselt is een bus van De Lijn tegen een van de steunpilaren gebotst.

De aanrijding kwam er door een uitwijkmanoeuvre van de chauffeur voor een wagen die de parkeergarage verliet. Er was flink wat materiële schade, maar de lichamelijke averij viel mee. Enkel de chauffeur van de lijnbus klaagde over pijnen in de elleboog.