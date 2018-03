De koning van het Vlaamse levenslied houdt Laren in de ban

Laren

Lummen - De jongste editie van de culturele avond, ingericht door de Sintt- Lambertusgilde, was andermaal een schot in de roos. De Larense gildezaal was helemaal volgelopen voor het optreden van Guido Belcanto. Met zijn muzikale broeders Lieven Demaesschalck op piano, gitaar en accordeon en Nicolas Rombouts op contrabas bracht hij “Zo goed als alleen”.

Een optreden van Belcanto is een uitgesponnen vertelavond die nooit verveelt. Zijn teksten blijven boeien, het is ook altijd wachten op wat komen gaat. De zaal hing aan zijn lippen en genoot van een reis naar de verschillende “dieptepunten uit zijn miserabele bestaan”.

Gids Belcanto gebruikt daarvoor neerslachtige, soms aangrijpende maar altijd eenvoudige en voor iedereen begrijpbare teksten. Wanneer je denkt dat het dieptepunt bereikt is, komt er dan die éne zin die alles relativeert en wat voorafging omtovert tot een banaal, bijna lachwekkend gegeven.

Een lach en een traan dus maar meestal in omgekeerde volgorde… Guido Belcanto geeft het levenslied een eigen invulling. Hij is al meer dan dertig jaar zijn eigen koers blijven varen, vast gelovend in de kracht van zijn nummers.

“Op de pechstrook van het leven” was de ideale opener voor een avond waarin hij oudere en nummers van zijn nieuwste album moeiteloos aan mekaar reeg. Betere bisnummers dan “Vlammetjes” en “Op het dekzeil van de botsauto’s” waren haast ondenkbaar.

Foto’s: Betty De Smedt