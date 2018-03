Ongevallen sturen avondspits op Limburgse snelwegen in de war

De avondspits verloopt moeizaam op de Limburgse snelwegen door drie ongevallen. Zowel op de E313, als op de E314 staat file.

Op de E313 vond een ongeval plaats ter hoogte van het verkeersknooppunt in Lummen in de richting van Antwerpen. Twee rijstroken zijn er versperd. De E314 staat dan weer dicht in de richting van Genk. Eén ongeval gebeurde ter hoogte van het Circuit van Zolder. Er is file vanaf Lummen tot het Circuit van Zolder. Een tweede ongeval op de E314 vond plaats ter hoogte van Maasmechelen.

#E313 Ongeval thv Knooppunt Lummen ? Antwerpen, 2 rijstroken versperd. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 27 maart 2018

#E314 (A2) Lummen richting Genk ter hoogte van Circuit Zolder Ongeval sinds 27/03/2018 16:58 — Touring Mobilis NL (@t_mobilis_nl) 27 maart 2018