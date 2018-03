Jens Keukeleire: van straffe marathonman tot pechvogel van het Vlaamse wielervoorjaar

Een week geleden stond in onze krant nog te lezen dat Jens Keukeleire een dolle 19-daagse tegemoet ging. De renner van Lotto Soudal zou als enige van het peloton alle zeven wedstrijden rijden, van de Driedaagse Brugge-De Panne tot Parijs-Roubaix. Maar een infectie aan de luchtwegen strooide roet in het eten. Zijn voorjaar zit er nu al op, nadat hij amper een van de zeven geplande wedstrijden reed.

Jens Keukeleire ging alle zeven wedstrijden rijden, maar een infectie aan zijn luchtwegen besliste daar anders over. De Belg werd ziek na de Driedaagse Brugge-De Panne en kwam daardoor ook niet in actie tijdens de E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem. Na overleg met de medische staf van Lotto Soudal werd er beslist om de rest van het wielervoorjaar links te laten liggen. Zo kan hij volledig herstellen en naar nieuwe doelen toewerken, klinkt het. Keukeleire maakte dit jaar de overstap van Orica-Scott naar Lotto Soudal, maar kon zich dus nog niet bewijzen.

De renner van Lotto Soudal viel in de finale van Milaan-Sanremo, maar ondervond weinig last van die val. Dus startte hij ook in Brugge-De Panne. De ploegarts van Lotto Soudal, Servaas Bingé doet het verhaal op de website van de ploeg: “Na Brugge-De Panne kreeg hij te maken met een infectie van de luchtwegen, daar heeft hij nu nog steeds last van. Helaas is een renner in topvorm vatbaarder voor ziektes. Dit is een grote ontgoocheling voor hem.”

Met Jens Debusschere en Jelle Wallays heeft Lotto Soudal woensdag twee ex-winnaars aan boord. “Het parcours dat de renners woensdag onder de wielen geschoven krijgen kan je in niets meer vergelijken met de vorige edities”, vervolgde Frederik Willems. “Vrijdag was Tiesj Benoot sterk in de E3 Harelbeke en waren wij collectief ook goed actief. In Gent-Wevelgem was Jens Debusschere dan weer sterk op dreef. Afwachten hoe de weersomstandigheden zijn, maar men verwacht veel wind en regen. Dat zal het er enkel maar zwaarder op maken in een koers die meer gebald in elkaar zit in vergelijking met vorige edities.”

Unfortunately a respiratory infection forces @jenskeukeleire to put an end to the season of the Spring Classics.

Read more: https://t.co/RT73ilzwaz pic.twitter.com/iGYnVl1djT — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) 27 maart 2018

(belga, vva)