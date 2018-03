"Salades zijn niet altijd gezond: dit zijn de verborgen dikmakers"

Het ene slaatje is het andere niet. Dat bewijst de Australische diëtiste Paula Norris met enkele eenvoudige vergelijkende foto's op Instagram. Het gaat telkens om twee porties die er op het eerste zicht hetzelfde uitzien, maar waarvan de ene veel meer calorieën bevat dan de andere. Maar waar moet je nu op letten als je in de supermarkt, op restaurant of gewoon in de keuken de gezondste keuze wilt maken? We zochten het voor je uit.

Het zijn opvallende foto's die de Australische diëtiste Paula Norris op haar Instagram deelt. Zo vergelijkt ze regelmatig twee slaatjes. Ze zien er ongeveer hetzelfde uit en bevatten ongeveer evenveel ingrediënten, alleen ligt het aantal calorieën vaak mijlenver uit elkaar. We denken vaak dat een slaatje de beste en meest gezonde keuze op de menukaart is, maar dat is dus niet altijd waar.

Dat beaamt ook de Vlaamse diëtiste Sanne Mouha. "Die foto's van Norris zijn leuk gedaan. Het is inderdaad zo dat niet elk slaatje even gezond is. Zo vind je er op restaurant soms met tegen de duizend calorieën, dat is bijna evenveel als een pak friet. Het is dan wel gezonder dan frieten, maar echt caloriearm is het dus allesbehalve."

Verschillende kleuren

Als je een slaatje wil kiezen dat gezond is, dan hou je volgens Mouha beter een en ander in het achterhoofd. "Groenten moeten altijd de basis zijn van een gezond slaatje. Kies telkens voor twee, drie of meer groenten in verschillende kleuren. Als je weinig tijd hebt kun je voorgesneden groenten halen in de supermarkt of gebruik er eens uit blik, maar ook weer niet te veel. Laat vooral de versies met tonijn- en krabsalade achterwege en vergeet ook diegene met vette vleessoorten zoals spek, worst of chorizo."

Opletten met hoeveelheden

Maar wat mag dan wel? "Kies voor een stukje kip, rosbief, een andere magere vleessoort of vis, een portie van 100 gram volstaat. Opteer je voor kaas, beperk dat dan tot een portie van 50 gram. Je hoeft niet altijd vlees of vis te kiezen, als je liever peulvruchten zoals kikkererwten, bonen, edamame, ... eet, heeft dit zelfs de voorkeur. Waarom niet eens een restje quorn erbij? Noten, pitten en zaden zijn altijd lekker en gezond in een slaatje, maar ook daar volstaat één lepel. Wat de koolhydraten betreft, kies je best voor volkorenproducten zoals bulgur of bruin brood, maar ook hier weer niet te veel. Het is niet de bedoeling dat je couscous met groenten eet, maar wel omgekeerd. Zo'n 50 gram ongekookt is voldoende. Ik werk zelf graag met restjes van mijn avondmaal: gewoon bij de groenten doen en je hebt al een lekker en gezond slaatje."

Welke dressing?

En dan is er nog de dressing om het slaatje af te maken. Let in elk geval op met olierijke sauzen, olie is op zich wel behoorlijk gezond, maar het doet de calorieën flink stijgen. "Ik gebruik zelf graag balsamico- of appelazijn", zegt Mouha. "Voeg kruiden - daar kun je veel mee variëren - twee lepels yoghurt en een lepel mayonaise en je hebt een lekkere en behoorlijk gezonde dressing."