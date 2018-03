Jong CD&V: “Beste Zuhal en Theo, laat jullie provocerende uitspraken thuis”

Genk - Vanavond geeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) een lezing in het Thor Park in Genk onder de titel ‘Theo toert’. Een week geleden raakte ook bekend dat zijn collega staatssecretaris Zuhal Demir in Genk de lijst zal trekken voor N-VA bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Jong CD&V Genk grijpt dit moment nu aan om via sociale media een opinie te publiceren over beide staatssecretarissen. Volgens Toon Vandeurzen (zoon van Vlaams minister Jo Vandeurzen), Nawal Farih en Karel Kriekemans polariseren Demir en Francken te veel en is Genk “al lang voorbij dat wij-zij-verhaal”. De jonge Genkenaren hopen dat de toon in Waterschei vanavond niet provocerend is, maar verbindend.

Francken en Demir hebben nog niet gereageerd op de Facebookpost.