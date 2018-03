Bocholt - In Bocholt heeft dinsdagnamiddag een brand gewoed in een leegstaande bakkerij. De brandweer van Bree was snel ter plaatse.

De brandweer van Bree is dinsdagnamiddag opgeroepen voor een brand in een leegstaande bakkerij in Bocholt. Onbekenden hebben in het gebouw enkele matrassen in brand gestoken. De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. De schade is beperkt gebleven.