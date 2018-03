Eenzaamheid en isolatie kunnen het hart echt schade berokkenen

Het hebben van veel vrienden en een goed liefdesleven heeft allerlei gezondheidsvoordelen, maar het omgekeerde is ook waar. Eenzaamheid en sociale isolatie kunnen zelfs verstrekkende gevolgen hebben voor het hart. Hoe groot die impact daarvan exact is, hebben Finse wetenschappers voor het eerst berekend.

Onderzoekers van de University of Helsinki ontdekten dat mensen die sociaal geïsoleerd of eenzaam zijn meer kans lopen op een hartaanval of een beroerte in vergelijking met anderen met een sterk sociaal netwerk. Sociale isolatie versterkt, in tegenstelling tot eenzaamheid, ook de kans op eerder overlijden bij mensen die al een geschiedenis met hartproblemen hebben.

"Steun krijgen van dierbaren of van mensen die zich in eenzelfde situatie bevinden is goed voor de gezondheid en mensen die geïsoleerd zijn of geen netwerk hebben, hebben daar vaak geen toegang tot", zegt auteur en professor in de psychologie Christian Hakulinen in een interview met TIME.

Sprekende cijfers

Die bevindingen, die gepubliceerd werden in het vakblad Heart, stroken met eerdere resultaten uit studies, maar de Finnen gingen nog een stapje verder. Ze plakten ook werkelijk een getal op het stijgende risico dat je loopt op hartfalen. Ze ondervroegen daarom 480.000 volwassen uit het VK over hun leven, eenzaamheid, medische geschiedenis en levensstijl. Uiteindelijk bleek dat isolatie de kans op een eerste hartaanval met 43 procent vergroot en de kans op een beroerte met 39 procent. Bij eenzaamheid ging het om respectievelijk 49 en 36 procent.

Vervolgens werden de biologische, socio-economische en gezondheidsfactoren weggenomen en daaruit kon worden besloten dat isolatie de kans op een eerste hartaanval met 7 procent doet stijgen en op een beroerte met 6 procent. Bij eenzaamheid ging het om 6 en 4 procent. "Dat betekent dat heel wat van het extra risico toe te schrijven is aan risicofactoren zoals obesitas, roken, laaggeschooldheid en chronische ziekten", zegt Hakulinen.

Face-to-face

Toch valt volgens de professor het belang van een goed netwerk niet te onderschatten. Hoewel de eenzaamheid en isolatie niet de enige en grootste oorzaken zijn van hartproblemen, hebben ze wel een groot effect op het herstel. "Mensen die zich eenzaam voelen kunnen bij ziekte nog vaak terugvallen op een netwerk, maar mensen die geïsoleerd zijn kunnen dat vaak niet. Het is daarom belangrijk om goede en face-to-face relaties te onderhouden vrienden en familieleden", besluit Hakulinen.