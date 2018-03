Lance Armstrong komt dan toch niet naar de Ronde van Vlaanderen door “ernstige familiale omstandigheden”

Lance Armstrong komt dan toch niet naar de Ronde van Vlaanderen. De Amerikaanse ex-wielrenner en dopingzondaar was uitgenodigd om te spreken op de vooravond van Vlaanderens mooiste, maar haakt op het laatste moment af wegens “ernstige familiale redenen”. Dat meldt de Amerikaan zelf op zijn Facebookpagina. Bondscoach Roberto Martinez vervangt hem als spreker op het evenement vrijdagavond.

“Ik keek erg uit naar mijn trip naar België om de Ronde van Vlaanderen bij te wonen. Helaas voorkomt een private familieaangelegenheid mij om te komen. Zoals jullie ongetwijfeld snappen, komt mijn familie op de eerste plaats en ik moet onverwacht dicht bij huis zijn op dit moment.”

“Ik zal alle actie op de voet volgen vanuit Texas als een grote fan van de wedstrijd die altijd bol van actie staat. Ik wil Wouter Vandenhaute bedanken om me te vragen voor de gelegenheid en Roberto Martinez om in te vallen”, staat te lezen op de Facebookpagina van Armstrong.

De komst van Armstrong (46) was sowieso al bijzonder controversieel. Er kwam kritiek dat Armstrong, die de sport al die jaren heeft misleid met zijn dopinggebruik, geen podium meer moest krijgen om te praten over de koers. De Texaan zou geen eregast zijn van de Ronde, maar zou wel spreken voor de Tour of Flanders Business Academy. Wouter Vandenhaute verdedigde in december nog zijn beslissing op Radio 1. “Ja, er is de controverse maar hij is tegelijk een uitstekend spreker. Ik ga zeker zijn zonden niet toedekken maar ik heb het moeilijk met de hypocrisie omtrent de figuur van Lance Armstrong, er wordt geoordeeld met twee maten en gewichten”, klonk het toen op Radio 1.

Roberto Martinez vervangt Armstrong

Wouter Vandenhaute: “Ik wens Lance en zijn gezin veel sterkte in deze moeilijke momenten. Ik ben ook Roberto Martinez dankbaar dat hij last minute zijn drukke agenda vrij heeft willen maken om de allereerste gast te zijn van de Tour of Flanders Business Academy. De Rode Duivels zitten in de laatste rechte lijn naar het WK Voetbal in Rusland. Hoe spannend en hectisch is de voorbereiding van onze nationale ploeg en wat gaat er om in het hoofd van Roberto Martinez?”

Deelnemers aan de Tour of Flanders Business Academy die speciaal voor de key note speech van Lance Armstrong hebben ingeschreven, kunnen de kostprijs van hun ticket terugbetaald krijgen.