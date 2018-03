Extra vergoeding voor slachtoffers aanslag in metrostation Maalbeek

Nabestaanden van dodelijke slachtoffers van de aanslag op het metrostation Maalbeek op 22 maart 2016 en slachtoffers die bij die aanslag verwondingen opliepen waardoor ze permanent werkonbekwaam werden, zullen aanspraak kunnen maken op aanvullende verzekeringsvergoedingen. Die komen van een Britse polis die de MIVB in 2014 afsloot en los staat van uitkeringen van andere verzekeringspolissen, meldt de MIVB dinsdag.

De Brusselse vervoersmaatschappij communiceert nu pas over de extra vergoeding omdat ze nu pas bevestiging heeft gekregen dat deze terrorismepolis kan worden ingeroepen, onafhankelijk van andere vergoedingen die verschuldigd zijn aan de slachtoffers. Dat betekent dat de uitkering door deze Britse polis, voorzien onder bepaalde voorwaarden, in geen enkel geval de rechten kan beïnvloeden die de slachtoffers kunnen uitoefenen op andere polissen.

De MIVB heeft de betrokkenen al aangeschreven, zegt een woordvoerster. Om de slachtoffers toe te laten hun rechten uit te oefenen, heeft de MIVB aan de verzekeraar gevraagd om een vertegenwoordiging in België in te stellen. Het gaat om de maatschappij Broadspire, by Crawford & Company, in Vilvoorde en gemandateerd voor de behandeling van de dossiers.