Aldi introduceert “nieuw winkelconcept” in ons land: zo zal uw winkel er gaan uitzien

Een uitgebreide broodafdeling, meer vers aanbod, bredere gangen, een nieuwe indeling van de winkel, tot zelfs andere verlichting. Uw Aldi zal er binnenkort helemaal anders uitzien. Het komende anderhalf jaar worden namelijk alle 450 vestigingen in ons land in een nieuw kleedje gestoken. Goed voor een kostenplaatje van 350 miljoen euro, meteen de grootste investering ooit van de Duitse discounter in ons land. Het nieuwe winkelconcept levert ook 450 extra jobs op.

De komende achttien maanden worden zeven winkels per week omgevormd. “Het comfort voor de klant vergroot”, luidt het in een persbericht. “Het is de grootste operatie in de geschiedenis van Aldi België, goed voor een investering van maar liefst 350 miljoen euro.”

De plannen werden dinsdag bekendgemaakt in Diegem, waar woensdag de eerste Aldi “nieuwe stijl” de deuren zal openen. “Na een uitgebreide reeks testwinkels zijn we klaar om ons nieuwe winkelconcept aan de klant te tonen”, zegt Wim Voet van Aldi Holding. “En ze zullen aangenaam verrast zijn.”

Versmarkt

Een van de grootste wijzigingen is de grotere nadruk op vers en convenience (bijvoorbeeld bereide gerechten en slaatjes). “Onze dagverse groenten en fruit worden nu in een heuse versmarkt gepresenteerd. Smaakvolle houten meubelen laten de producten helemaal tot hun recht komen. En dat op vrijstaande eilanden in de winkel.”

Ook de broodafdeling wordt fors uitgebreid en zal zich voortaan vlak bij de ingang bevinden. “Gloednieuwe bakovens zullen meerdere keren per dag een uitgebreid assortiment broodjes en koeken afbakken.”

(lees verder onder de foto’s)

Nieuwe indeling

Zowat alles wordt aangepast. Ook de winkelindeling. “Die volgt het dagritme van de klant”, luidt het. “Starten doet de klant bij de brood- en ontbijtafdeling, dan gaat hij naar de versmarkt, dan naar de dranken… Dankzij de grote fotopanelen in de winkel zal de klant geen gps nodig hebben om zijn weg te vinden. Bredere gangen zullen dan weer opstoppingen vermijden.”

Wat met de prijs?

“We veranderen veel, maar aan onze succesformule komen we niet. We blijven hoogkwalitatieve producten aanbieden voor een Aldi-prijs”, zegt Benjamin Vanagt van Aldi Holding. “Een prijsverhoging komt er zeker niet. Eigen merken blijven de hoofdmoot van de winkel en worden aangevuld met de meest populaire A-merken.”

450 extra jobs

De volledige innovatie zal zo’n 350 miljoen euro kosten. Een deel van die investering gaat naar immobiliën, een ander deel naar de creatie van 450 extra arbeidsplaatsen. Aldi zal vooral extra winkelpersoneel aanwerven. “350 miljoen euro is een pak geld voor een kostenbewust bedrijf als Aldi”, aldus Wim Voet. “Maar we zijn zelfverzekerd dat we deze investering terugverdienen. Onze omzet groeit en de reacties van de klanten in onze testfilialen zijn veelbelovend.”

De transformatie van de winkels gebeurt het komende anderhalf jaar. Dit jaar alleen al gaat het om 167 winkels. “Vestigingen die niet meer aan de normen van Aldi voldoen, zullen worden herbouwd en vergroot. Het gaat hier om enkele tientallen per jaar. De klanten worden uiteraard geïnformeerd wanneer hun winkel aan de beurt is.”