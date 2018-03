Heeft Angelina Jolie een nieuwe vriend?

Als we de geruchtenmolen mogen geloven, dan zou Angelina Jolie (42) stiekem weer aan het daten zijn. En dit keer gaat het niet om een acteur, maar wel om een makelaar die ouder is dan haar.

Het lijkt erop dat er definitief een kruis gemaakt kan worden over de relatie van Angelina Jolie en Brad Pitt. Ze waren dan wel al gescheiden, maar er duiken nu en dan geruchten op dat de twee zich zouden hebben verzoend. Nu lijkt het er echter op dat zij met iemand anders aan het daten is. Het zou gaan om een knappe, oudere man die huizen verkoopt.

"Brad en Angie houden hun liefdesleven erg afgeschermd. Angie heeft aan enkele vrienden verteld dat ze nog niet klaar is voor een relatie, maar dat ze wel af en toe een knappe, oudere man ziet", zegt een bron aan Entertainment Tonight. "Hij is helemaal geen celebrity en is op geen enkele manier bekend." Naar verluidt doet het haar deugd dat ze weer een volwassen man in haar leven heeft.

Ook Brad zou ondertussen aan het daten zijn en ook hij opteert ervoor om niet voor Hollywoodactrices te kiezen. "Hij loopt niet te koop met wie hij allemaal ontmoet, maar hij gaat in elk geval wel regelmatig op date." Tussen de twee sterren komt het dus niet meer goed. "Ze kunnen zelfs amper met elkaar in dezelfde ruimte aanwezig zijn", klinkt het nog.