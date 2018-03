MVV ontbindt contract: Marvin Ogunjimi kan op zoek naar dertiende club

De Nederlandse tweedeklasser MVV Maastricht heeft dinsdag laten weten het contract met voormalig Rode Duivel Marvin Ogunjimi te hebben ontbonden. De spits, die nog een contract had tot juni 2019, kan zo transfervrij op zoek naar een nieuwe club.

“Marvin Ogunjimi werd dit seizoen geteisterd door een aantal kleine, maar vervelende blessures”, openden de Nederlands-Limburgers op hun website. “Naast die fysieke tegenslagen werd hij tevens geconfronteerd met een trieste gebeurtenis die zijn vader onlangs overkwam, met als gevolg dat de spits zich, naar eigen zeggen “voorlopig niet meer kon opladen”. In overleg is daarom besloten om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan.”

De 30-jarige aanvaller was in Maastricht dit seizoen goed voor veertien officiële optredens (en één goal). De Mechelaar kende de voorbije jaren een enigszins afwijkend carrièrepad. Na te zijn doorgebroken bij Racing Genk volgde in januari 2012 een miljoenentransfer naar het Spaanse Mallorca. Daar kon hij in het eerste half jaar zijn stempel niet drukken, waarop eveneens weinig succesvolle uitleenbeurten volgden aan Standard, Beerschot en OH Leuven.

Vanaf juni 2014 begon Ogunjimi aan zijn odyssee doorheen exotische voetballanden. Na het Noorse Strömgodset volgden het Zuid-Koreaanse Suwon, het Thaise Ratchaburi Mitr Pol, het Albanese Skënderbeu en het Kazachse Okzhetpes. In augustus vorig jaar streek hij in Maastricht neer.

De twaalf clubs van Ogunjimi:

KRC Genk

RKC Waalwijk (Nederland)

Real Mallorca (Spanje)

Standard Luik

Beerschot AC

OH Leuven

Strømsgodset IF (Noorwegen)

Suwon FC (Zuid-Korea)

Ratchaburi Mitr Phol (Thailand)

Skënderbeu Korçë (Albanië)

Oqjetpes FK Köksetaw (Kazachstan)

MVV Maastricht (Nederland)