Rijverbod en boete voor Nathalie Meskens

Presentatrice en VTM-gezicht Nathalie Meskens (35) kreeg dinsdagochtend een rijverbod en een boete voor een snelheidsovertreding die ze in januari vorig jaar beging. Ze reed toen 131 kilometer per uur langs de N49 in het West-Vlaamse Damme. De snelheidslimiet bedraagt daar echter maar 90 kilometer per uur.

Meskens kwam niet zelf naar de politierechtbank in Brugge, maar liet zich wel vertegenwoordigen door een advocaat. “Ze rijdt 80.000 à 90.000 kilometer per jaar. Maar ze heeft wel een blanco strafregister”, zei die. “Ze is niet van West-Vlaanderen en kende de plaats daar zoals zovelen niet. Ze is niet de eerste en zal zeker niet de laatste zijn die daar te snel rijdt.”

De politierechter veroordeelde de actrice tot een boete van 656 euro, waarvan de helft voorwaardelijk, en een rijverbod van vijftien dagen.