Drie redenen waarom België - Saoedi-Arabië niet uitverkocht is

Verwacht geen vol Koning Boudewijnstadion vanavond. België zal in zijn vriendschappelijke wedstrijd tegen Saoedi-Arabië voor een half gevulde Heizel spelen. Tot nu toe werden er 23.000 kaartjes verkocht. Pierre Cornez, woordvoerder van de Belgische Voetbalbond, ziet het zo. “Als we in eender welk ander stadion in België zouden spelen, zou alles bomvol zitten.” Cornez geeft drie redenen voor de lage opkomst.

”Eerst en vooral spelen we op een dinsdagavond. Een weekdag betekent automatisch een pak minder mensen”, weet Cornez. Woensdag is voor velen een nieuwe werkdag. Dinsdagavond met vrienden in het bier vliegen ...