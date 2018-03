Digitale detox voor leerlingen humane wetenschappen in Bokrijk

Bokrijk

Genk - Kunnen leerlingen van 17 jaar een week zonder digitale media? Dat was het opzet van een experiment dat leraar cultuurwetenschappen Mattias Van Robays deed met zijn leerlingen humane wetenschappen van het vijfde jaar in het Sint-Jozefinstituut Bokrijk.

“Aanvankelijk was er veel aarzeling bij de leerlingen om mee te doen. Het gevoel dat bij hen overheerste was in de lijn van ‘dit gaat nooit lukken’. Maar uiteindelijk hebben alle leerlingen besloten de uitdaging aan te gaan.” De smartphone moest ook niet ingeleverd worden. “Als je zoiets verplicht en afdwingt, bereik je volgens mij niet hetzelfde. Jongeren moeten leren om zichzelf regels op te leggen, anders bereik je niets”, licht Mattias Van Robays toe.

De voorgestelde regels waren vrij strikt: geen smartphone, geen tablet, geen internet, geen streaming van muziek. Meekijken of luisteren met de familie mocht wel en de leerlingen mochten ook iedere dag een half uur de digitale media gebruiken om afspraken te maken of de agenda te raadplegen. Van Robays: “Het experiment had niet als doel de leerlingen te overtuigen om hun smartphone niet meer te gebruiken. Door een week het gebruik van de digitale media tot een minimum te beperken, hoopte ik dat de leerlingen zouden ervaren hoe afhankelijk ze zijn van de nieuwe technologie.”

Uit een bevraging van de leerlingen achteraf blijkt dat ook. De leerlingen gaven aan dat ze het vooral moeilijk vonden om hun vrije tijd in te vullen. Sommigen maakten tijd vrij voor andere zaken zoals wandelingen, voetballen met de broer, gesprekken met familieleden en dutjes. “Sommige leerlingen merkten verbetering op vlak van concentratie tijdens het studeren of slapen, maar vooral in de gesprekken die ze met anderen voerden. Zo vonden ze de leswisselingen en de pauzes ook veel leuker omdat ze nu meer aandacht hadden voor elkaar en minder voor de smartphone. Dat heeft volgens de leerlingen ook gezorgd voor een betere klassfeer, wat natuurlijk een heel mooi resultaat is! Maar wat vooral belangrijk is voor de leerlingen, is dat ze ervaren hebben dat de smartphone veel van hun tijd inneemt en dat ze nu meer geneigd zullen zijn regels op te leggen aan zichzelf en die zelfdiscipline is sterker dan een opgelegd verbod.”