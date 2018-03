Geen Goffin of Darcis in Belgische Davis Cup-selectie, Nadal maakt rentree bij Spanje

Kapitein Johan Van Herck heeft Ruben Bemelmans (ATP 116), Joris De Loore (ATP 327), Sander Gille (ATP dubbel 85) en Joran Vliegen (ATP dubbel 98) geselecteerd voor het duel met de Verenigde Staten in de kwartfinales van de Davis cup (6-8 april). Yannick Mertens (ATP 326) is reserve.

Eerder raakte al bekend dat Van Herck niet kan rekenen op sterkhouders David Goffin (ATP 9), die herstelt van een oogblessure, en Steve Darcis (ATP 139), die last heeft van de elleboog. Ook Julien Cagnina (ATP 240), geopereerd aan de pols, liet verstek gaan.

“Natuurlijk zullen we David, Steve en Julien missen”, verklaart Van Herck. “Samen met heel het team hoop ik vooral dat zij goed en volledig herstellen en opnieuw hun beste vorm kunnen terugvinden. Kimmer (Coppejans, nvdr.) en Arthur (De Greef, nvdr.) zijn er om de gekende reden niet bij. Ik kan echter vermelden dat ik ondertussen met beiden een constructief gesprek gehad heb met het oog op de toekomst.”

"Het nodige professionalisme en de juiste attitude"

Coppejans en De Greef weigerden begin dit jaar een selectie voor de confrontatie met Hongarije. Van Herck zocht een vervanger voor de geblesseerde Darcis en klopte bij hen aan, maar hij kwam van een kale reis terug.

“Intussen zullen we met heel de staf Joran en Sander verwelkomen en voor de best mogelijke omkadering zorgen om met Ruben en Joris een performante ploeg te vormen. We zullen iedereen met het nodige professionalisme en de juiste attitude voorbereiden op deze kwartfinale. Daarom zal Steve opnieuw deel uitmaken van de ploeg en zijn ervaring verder delen met de spelers. Of dat voldoende zal zijn om te winnen tegen dit zeer sterk en uitgebalanceerd Amerikaans team? We zullen in ieder geval het beste van onszelf geven, zoals we steeds gedaan hebben. En dan zien we wel waar we stranden”, besluit de Belgische kapitein.

In Nashville (Tennessee) zal de VS aantreden met Jack Sock (ATP 11), Sam Querrey (ATP 14), John Isner (ATP 17), Ryan Harrison (ATP 53) en Steve Johnson (ATP 54). De winnaar van het duel treft Kroatië of Kazachstan.

Nadal maakt rentree in kwartfinale tegen Duitsland

De Spanjaard Rafael Nadal, na dit weekend opnieuw nummer één van de wereld, is voldoende hersteld van zijn bovenbeenblessure en maakt volgende week zijn rentree voor Spanje in diezelfde kwartfinales van de Davis Cup. Spaans kapitein Sergi Bruguera nam Nadal op in zijn selectie voor de kwartfinale tegen Duitsland in Valencia.

Foto: AP

Het seizoen van de 31-jarige Nadal loopt vooralsnog niet over rozen. De Spanjaard moest in januari in zijn kwartfinale op de Australian Open tegen de Kroaat Marin Cilic geblesseerd opgeven. Vervolgens was zijn rentree voorzien voor begin maart, in het Mexicaanse Acapulco. Maar daar meldde hij zich enkele uren voor zijn eerste partij af. Nadien moest hij ook forfait geven voor de toernooien in Indian Wells en Miami.

Door de uitschakeling van de Zwitser Roger Federer, zaterdag in de tweede ronde in Miami tegen de Australiër Thanasi Kokkinakis (ATP 175), wordt Nadal zonder te spelen maandag opnieuw nummer één van de wereld. De zestienvoudig grandslamwinnaar kwam voor het laatst voor het Spaans Davis Cup-team uit in 2016 in een duel met India.