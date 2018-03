“Wanneer laten ze mij eens met rust?”: Na vrijspraak voor doodslag op zijn vrouw staat Bernard Wesphael opnieuw voor gerecht

“Wanneer gaan ze me eindelijk eens met rust laten?”. Dat heeft Bernard Wesphael dinsdagochtend gezegd bij het binnenstappen van het Justitiepaleis in Luik. De Waalse ex-politicus werd eerder al vrijgesproken van doodslag op zijn vrouw. Maar de zoon van slachtoffer Véronique Pirotton probeert nu, samen met zijn vader Konstantinos Tzermias (de ex van Pirotton), een schadevergoeding te verkrijgen.

“Ik heb de indruk dat we in een logica van pure woede verzeild zijn geraakt”, zei Wesphael. “Maar de burgerlijke partij wil op één ochtend een proces hervatten waaraan een proces is voorafgegaan van drie jaar onderzoek, drie weken hof van assisen en uiteindelijk een vrijspraak.” De ex-politicus sprak van “een aantasting van mijn waardigheid en die van mijn gezin”.

Wesphael maakte duidelijk, verschillende brieven aan de familie van Véronique Pirotton te hebben geschreven. “Eén antwoord heb ik gekregen (...) een aanval op de fouten die ik zou gemaakt hebben en die ik ontken.”

Zorgwekkende elementen

Een van de advocaten van klagers, Diego Smessaert, herinnerde eraan dat het hof van assisen van Henegouwen in zijn vonnis sprak van “zorgwekkende elementen”. Zijn cliënten “willen weten wat er die dag is gebeurd”, stelde hij. Smessaert beklemtoonde voorts dat het zijn cliënten niet om het geld te doen is. Zij “eisen vooralsnog een schadevergoeding van één euro”.

Wesphael werd op 6 oktober 2016 door het hof van assisen in Bergen vrijgesproken van doodslag op zijn vrouw. Het slachtoffer werd op 31 oktober 2013 dood aangetroffen in een hotelkamer in Oostende.

Schadevergoeding

De zoon van Pirotton, heeft daarop een procedure opgestart om een schadevergoeding te eisen. “Het hof van assisen heeft geen plausibel scenario voor de feiten gegeven, wat ook haar rol niet is”, had de advocaat van Victor vorig jaar al tijdens de inleidende zitting verklaard. “Men zegt dat het geen doodslag is. Akkoord. Maar dat wil niet zeggen dat Wesphael niet burgerlijk aansprakelijk is.”

“We komen niet terug op de strafzaak. Al wat we kunnen vragen, is een schadevergoeding”, liet advocaat Séverine Solfrini onlangs ook in een kranteninterview verstaan. “Maar de diepste wens van mijn twee cliënten is om te weten wat er gebeurd is.”