Belgisch label lanceert ‘meest duurzame jeans ter wereld’

De Antwerpse ondernemer Tom Dehoux heeft, in samenwerking met ontwerpster Ellen Robinson, een eerlijke jeanscollectie gemaakt onder de naam HNST. Die is volledig tot stand gekomen volgens de regels van de circulaire kunst.

Tom Dehoux heeft samen met een aantal partners, onder wie Ellen Robinson (bekend van haar werk voor Lee en Bellerose) acht denim ontwerpen gemaakt met uitsluitend hernieuwbare en natuurlijke materialen. Concreet bestaat de jeansstof uit 56 procent gerecycleerde denim (afkomstig uit meer dan 6.000 ingezamelde jeansbroeken), 23 procent katoen en 21 procent Tencel, een restproduct uit de houtindustrie. Ook voor de details werd naar een duurzaam alternatief gezocht. Het resultaat? Onder meer stikgaren die gemaakt zijn uit polyester dat 100 procent afbreekbaar is en herbruikbare knopen.

Lief voor het milieu

Met dat recyclage-initiatief kon hij zo’n 6.000 liter water besparen. Het kleurproces van de stof verliep ook op een meer milieuvriendelijke manier. In de textielindustrie wordt immers doorgaans indigopoeder gebruikt om het garen blauw te kleuren. Dat moet opgelost worden in water. Hier is het probleem dat het poeder niet oplosbaar is - daarvoor zijn vervuilende en giftige chemicaliën nodig. Via het wassen komen die toxische stoffen in onze riolen en oceanen terecht. Het merk vertrouwt op de zogenaamde Smart-IndigoTM. Daarbij worden elektrocellen gebruikt om het poeder op de stof te fixeren, waardoor giftige middelen overbodig worden. Daarnaast wordt het CO2-equivalent van 5,6 kilogram per broek gecompenseerd door het planten van bomen door WeForest in tropische landen.

Voor mannen en vrouwen

In de collectie kunnen dames kiezen tussen vier stuks: drie broeken (beschikbaar in verschillende fittings) en een salopette. Mannen hebben de keuze tussen een jeansjas en drie soorten broeken. Elk stuk kreeg een geborduurde 'H' mee en in de gulp van de broeken staat de leuze van het merk ‘you can handle the truth’ te lezen. Prijzen schommelen tussen 130 en 199 euro. Jeansbroek versleten? Dan neemt HNST ze graag terug om ze opnieuw te recycleren.

De volledige collectie is vanaf 22 maart verkrijgbaar via de webshop. De eerste bestellingen worden in juni geleverd.