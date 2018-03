Kiwanis Hasselt Heilewigis viert 20-jarig bestaan en steunt 11 goede doelen

Hasselt - Reeds 20 jaar organiseren de dames van Kiwanis Hasselt Heilewigis fundraising-activiteiten die hen de gelegenheid geven financiële steun te bieden aan heel wat sociale doelen. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan vrouwen en kinderen die het wat moeilijker hebben binnen onze samenleving.

Het is onder het voorzitterschap van Dominique Jansen en de voorzitter van de sociale commissie Lene Caris, dat er samen met alle leden van de club en heel wat genodigden, aan de vertegenwoordigers van de verschillende sociale doelen een cheque werd overhandigd.

In het totaal werd een bedrag van 9835 euro geschonken.

De vaste sociale doelen zijn : Het Vluchthuis, Elkeen Hasselt, Special Olympics, Kiwanis Eliminate.

De eenmalige sociale doelen van het werkjaar 2016 - 2017 zijn : Tele Onthaal Limburg, Compleet Kerst, Vakantiewerking Club 1000 Mentaalkamp, v.z.w. Extra Horizon, Kids Day Kiwanis, STOP FOP, Sint Vincentius Herk-de-stad.

Op deze manier zijn de dames van Kiwanis Hasselt Heilewigis er ook dit jaar weer in geslaagd om voor heel wat kinderen en vrouwen het leven een stukje mooier te maken .