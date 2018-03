Hasselt - Het Duitse FlixBus biedt voortaan ook nationale ritten binnen België aan. “Vanaf eind april zullen tien Belgische steden, waaronder Brussel, Antwerpen, Gent en Hasselt met elkaar zijn verbonden”, zegt woordvoerster Rosa Donat.

Flixbus is daarmee de eerste privéfirma in België die binnenlandse langeafstandsritten verzorgt. Vanuit Hasselt zal er verschillende keren per week naar Gent en Antwerpen worden gereden. Tickets voor het traject Hasselt-Antwerpen starten vanaf vijf euro.