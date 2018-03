Dit zijn de beste luchthavens ter wereld

Vorige woensdag werden de jaarlijkse SkyTrax World Airport Awards uitgereikt in het Zweedse Stockholm. Daarbij worden de beste luchthavens ter wereld bekendgemaakt. Voor het zesde jaar op rij prijkt de Changi Airport in Singapore helemaal bovenaan de lijst.

Om tot ‘de Oscars van de luchtvaartindustrie’ te komen, worden miljoenen enquêtes bij luchthavenpassagiers geanalyseerd. Op basis daarvan komt Changi Airport, die in 2017 maar liefst 60 miljoen passagiers uit bijna honderd landen heeft vervoerd, als winnaar uit de bus. Op de luchthaven zijn onder meer gratis bioscopen, een dakzwembad en een vlindertuin te vinden om ontspannen op je volgende vlucht te wachten. Het is al de negende keer in de twintigjarige geschiedenis van de uitreiking dat de luchthaven op de eerste plaats staat.

Verder is de top tien in vergelijking met vorig jaar niet veel veranderd, al zijn er wel enkele verschuivingen. Zo steeg de International Airport van Seoul van plaats drie naar plaats twee. Doha’s Hamad International Airport klom één plaats en staat nu op nummer vijf. De luchthaven van het Duitse München daalde dan weer van nummer vier naar nummer zes.

De top tien van beste luchthavens ter wereld:

1. Singapore Changi Airport (Singapore)

2. Incheon International Airport (Seoul, Zuid-Korea)

3. Tokyo International Airport (Haneda)

4. Hong Kong International Airport

5. Hamad International Airport (Doha, Qatar)

6. Munich Airport (Duitsland)

7. Chubu Centrair Nagoya (Japan)

8. London Heathrow Airport (Groot-Brittannië)

9. Zurich Airport (Zwitzerland)

10. Frankfurt Airport (Duitsland)